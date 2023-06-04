İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yeni hükümette kabineye girdi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi Kabinesinde İçişleri Bakanı oldu. 1968 Konya doğumlu olan Yerlikaya, 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında ise Yerlikaya’nın kaderi Kayseri’yle kesişti. Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığı'na atandı.

Ali Yerlikaya, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atandı. 3 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine atanan Yerlikaya, Hatice Nur Yerlikaya ile evli olup 4 çocuk babasıdır.