İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

Cumhurbaşkanı tarafından İçişleri Bakanı olarak ismi duyurulan Ali Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaymakamlık yapmıştı. 

PAYLAŞ
  • 04.06.2023 10:56
  • Güncelleme: 04.06.2023 10:56
  • 48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yeni hükümette kabineye girdi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi Kabinesinde İçişleri Bakanı oldu. 1968 Konya doğumlu olan Yerlikaya, 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında ise Yerlikaya’nın kaderi Kayseri’yle kesişti. Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığı'na atandı. 

Ali Yerlikaya, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atandı. 3 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine atanan Yerlikaya, Hatice Nur Yerlikaya ile evli olup 4 çocuk babasıdır.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmamız var'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmamız var'

Talas'ta Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Talas'ta Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Çelik kapı fabrikasında korkutan yangın

Çelik kapı fabrikasında korkutan yangın

Yalçın'dan Bakan Özhaseki'ye tebrik

Yalçın'dan Bakan Özhaseki'ye tebrik

Çağdaş Atan: 'Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık'

Çağdaş Atan: 'Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık'

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

DAHA FAZLA
70 yaşındaki kadın kayboldu: arama çalışması sürüyor

70 yaşındaki kadın kayboldu: arama çalışması sürüyor

Sabah uyanan besici hayatının şokunu yaşadı: Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Sabah uyanan besici hayatının şokunu yaşadı: Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Kayseri'de LGS heyecanı

Kayseri'de LGS heyecanı

Başkan Yalçın: 'Açıklanan Kabine Türk Sanayicisine Heyecan Vermiştir'

Başkan Yalçın: 'Açıklanan Kabine Türk Sanayicisine Heyecan Vermiştir'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda gençlerimiz ve evlatlarımızın yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda gençlerimiz ve evlatlarımızın yanındayız'