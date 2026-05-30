  • İçişleri Bakanı Çiftçi, 'Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı süresince yollarda alınan trafik tedbirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı süresince yürütülen trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 
Bakan Çiftçi açıklamasında, “Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

