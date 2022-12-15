İçişleri Bakanı Soylu'dan Kayseri Büyükşehir'e Övgü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile birlikte, Antalya'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na teşekkür ederek, 'Maşallah Türkiye'nin neresinde ihtiyaç olsa Kayseri ve Memduh Başkanı görüyoruz' dedi.

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  • 15.12.2022 12:11
  • Güncelleme: 15.12.2022 12:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kayseri Büyükşehir'e Övgü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile birlikte, Antalya’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkür ederek, “Maşallah Türkiye’nin neresinde ihtiyaç olsa Kayseri ve Memduh Başkanı görüyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile kahraman itfaiye ekipleri, 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile afet bölgesi olan Antalya’da sel felaketinde oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katkı sağlamak adına görevini canla başla sürdürüyor. Bölgede ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri İtfaiyesi ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Soylu, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve bölgede çalışan tüm ekiplere desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Maşallah Türkiye’nin neresinde ihtiyaç olsa Kayseri ve Memduh Başkanı görüyoruz” dedi. Sel bölgesinde yaptığı incelemelerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çalışma yerinde, kahraman itfaiye erlerini ziyaret eden Bakan Soylu, Kayseri’ye selamlarını da iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Bakan Soylu’ya teşekkür ederek, “Antalya’daki sel baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi ziyaretinde, ‘Maşallah Türkiye’nin neresinde ihtiyaç olsa Kayseri ve Memduh Başkanı görüyoruz’ şeklinde ifadeler kullanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şahsım ve ekiplerimiz adına şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, devlet ve millet el ele verip, Antalya’da sel bölgelerinde yaraları sardığını, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, bölgede sel felaketinin izlerinin süratle temizlendiğini belirterek, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İHA

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