İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'ye Övgü: 'Örnek Belediyecilik'

Ziyaret sırasında Bakan Yerlikaya, Kayseri'nin Anadolu'da ses getiren ve örnek alınan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Hizmetleri ile Kayseri belediyeciliği, Anadolu'da ses getiren, örnek temsil olarak gösterilen şehrimizdir. Gelecekte aynı şekilde hemşehrilerimizin beğenisine, dışarıdaki belediyelerin de örnek aldığı örnek belediyeciliğe devam edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Bakan Yerlikaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dualarınızı bekliyoruz, desteklerinize teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyaret sırasında Bakan Yerlikaya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer önemli konuklarla birlikte Büyükkılıç'ı çiçeklerle karşıladı.

Ziyaretin ardından, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan, Kayserililere selam göndererek, Felahiye'deki kaymakamlık dönemine de atıfta bulundu. Kayseri'nin belediyecilik alanındaki başarısının örnek teşkil ettiğini belirten Yerlikaya, bu başarıların devam edeceğine inandığını ifade etti.

Ziyarete, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de katıldı.