İçişleri Bakanlığı 2026 yılı bütçe teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “İçişleri Bakanlığı 2026 yılı Bütçe Teklifimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş’a, Komisyonumuzun değerli üyelerine ve sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı olarak taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedeflerimiz doğrultusunda; huzurun, güvenliğin ve kamu düzeninin teminatı olarak azimle, kararlılıkla ve milletimize olan sadakatle çalışmaya devam edeceğiz. Her kuruşunda aziz milletimizin alın teri olan 2026 Yılı Bütçemizin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Komisyonda, 18 Kasım Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 19 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığının, 20 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığının, 21 Kasım Cuma günü ise Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.