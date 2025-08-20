  • Haberler
  • Gündem
  • İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri heyeti Kayseri'de

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri heyeti Kayseri'de

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel ve Mülkiye Müfettişleri Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri heyeti Kayseri'de
Mehmet AKCAN
Mehmet AKCAN

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel ve Mülkiye Müfettişleri bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kayseri’ye geldi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel, Mülkiye Müfettişleri; Güngör Yıldırım, Kemal Atasoy, Mehmet Alper Çığ, Metin Yılmaz, Hasan Sazkaya, Nevzat Karkacı, Ekrem Çeçen ve Önder Şengel, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Haber Merkezi
Mehmet AKCAN

Bakmadan Geçme

'Aidat ödenmediği için mülk sahibi tahliye talebinde bulunabilir'
"Aidat ödenmediği için mülk sahibi tahliye talebinde bulunabilir"
ERVA öğrencileri tarih ve kültürle buluştu
ERVA öğrencileri tarih ve kültürle buluştu
Batı Avrupa Türkleri Kayseri'de Buluştu: Kimlik, Vefa ve Gelecek İçin Ortak Adım
Batı Avrupa Türkleri Kayseri’de Buluştu: Kimlik, Vefa ve Gelecek İçin Ortak Adım
Vali Gökmen Çiçek : 'Başkan Büyükkılıç'ın sağlık durumu iyi, yarın görevinin başında'
Vali Gökmen Çiçek : 'Başkan Büyükkılıç’ın sağlık durumu iyi, yarın görevinin başında'
Kocasinan'da Atık Yönetiminde Yenilikçi Adımlar
Kocasinan'da Atık Yönetiminde Yenilikçi Adımlar
Tarihi Kervansarayda Çocuk Etkinliği
Tarihi Kervansarayda Çocuk Etkinliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!