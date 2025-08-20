İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri heyeti Kayseri'de
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel ve Mülkiye Müfettişleri Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel ve Mülkiye Müfettişleri bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kayseri’ye geldi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel, Mülkiye Müfettişleri; Güngör Yıldırım, Kemal Atasoy, Mehmet Alper Çığ, Metin Yılmaz, Hasan Sazkaya, Nevzat Karkacı, Ekrem Çeçen ve Önder Şengel, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.