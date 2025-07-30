İDDEF'ten Kayseri Valisi'ne Ziyaret: İnsani Yardım Projeleri Ele Alındı

Ziyaret sırasında Ferdi Akdeniz, İDDEF'in yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım, eğitim ve kalkınma projeleri hakkında Vali Çiçek’e kapsamlı bilgiler sundu. Ayrıca, Kayseri'de yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, İDDEF’in Afrika, Asya ve Orta Doğu gibi çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği kalıcı yardım çalışmaları, su kuyusu projeleri, kurban organizasyonları ve eğitim hizmetleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Bu buluşma, İDDEF'in sosyal sorumluluk projelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.