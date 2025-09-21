İddet süresi nedir?

İstanbul 8’nci Aile Mahkemesi tarafından kadınların eşlerinden boşanmaları sonrası yeniden evlenebilmeleri için beklemeleri gereken süreyi ifade eden ‘iddet süresi’nin iptaline ilişkin talebi, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Söz konusu karar, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hukukçu Mustafa İlker Tekir, kadınların eşlerinden boşanmalarının ardından yeniden evlenebilmeleri için beklemeleri gereken süreyi ifade eden ‘iddet süresi’ konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hukukçu Tekir, konuya ilişkin ilgili kanunun iptal edilmesi talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesine dair açıklamalarda bulunarak; “Geçen hafta Anayasa Mahkemesi kadınların boşandıktan belli bir süre geçtikten sonra evlenebileceği ile alakalı Medeni Kanunu'nun 132’nci maddesinde yer alan düzenlemeyle alakalı bir karar verdi. İstanbul 8’nci Aile Mahkemesi bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, kadınların beklemesi gereken bir sürenin olduğu ama erkeklerin beklenmesi gereken bir süre olmadığından bunu norm denetimi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi geçen hafta gerekçesini hala açıklamadı. Fakat bunun anayasaya uygun olduğuna ilişkin bir karar verdi. Normalde Medeni Kanun'umuza göre eşler birbirinden ayrıldıktan sonra kadın olan eş yeniden evlenmek isterse 300 gün beklemesi gerekiyor. Buna biz hukukta iddet müddeti diyoruz. Bu 300 gün beklemek istemiyorsa ve evlenmek istiyorsa mahkemeye başvurması, gebe olmadığını ya da zaten ayrıldığı eşiyle evleneceğini mahkemeye ispat etmesi gerekiyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi, ‘hükmün iptalini’ uygun görmedi ve hükmün aynen devam etmesi gerektiğine ilişkin bir karar verdi. Burada önemli olan husus, kanun koyucunun, kanunun bu şekilde bir hüküm koymasının sebebi şu; kadınlar, boşandıktan sonra eğer eski eşlerinden bir hamilelik durumları varsa bu süreyi beklemeden, yeniden evlenirlerse çocuğun soy bağıyla alakalı problemler olabilir. Babasının kim olduğuyla alakalı bir sürü dava olabilir şeklinde bir düşünceyle Medeni Kanunumuzda kadın olan eşin, boşandıktan yani boşanma davası kesinleştikten sonra 300 gün beklemesine, 300 gün beklemek istemiyorsa da buna ilişkin beklenmesinin gerek olmamasına ilişkin gebe olmadığını ya da eski eşiyle evleneceğine ilişkin bir mahkeme kararı alması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi de geçen hafta bununla alakalı bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi, kadınların 300 gün iddet müddetinin beklenmesine gerek olmadığına ilişkin itirazı reddetti. Yani kanun aynı şekilde kaldı. Kadınlar, boşandıktan sonra yeniden evlenmek isterlerse 300 gün iddet müddetini beklesinler diye bir karar verdi. Eğer kadınlar 300 gün iddet müddetini beklemek istemiyorlarsa gebe olmadıklarını gösterir bir raporla mahkemeye başvuracaklar. Mahkeme bu hiddet müddetini kaldırabilir. O zaman boşandıktan belki iki ay sonra belki bir ay sonra, belki üç ay sonra tekrar evlenebilirler. Ama şu an gebe olmadıklarını gösterir bir rapor ya da eski eşleriyle evlendiklerine ilişkin bir iddiaları yoksa boşanmaları kesinleştikten sonra 300 gün beklemek zorundalar. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu reddetti. 300 gün beklesinler kadınlar. Eğer eski eşlerinden boşanıp tekrar evlenmek isterlerse diye bir karar vermiş oldu” ifadelerini kullandı.