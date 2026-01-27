'İdrar yolu enfeksiyonları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'

  • Haberler
Uzmanlar, idrar yolu enfeksiyonlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamada ise, Kötü kokulu ve bulanık idrar, sık idrara çıkma hissi, ateş ve titreme, yanma veya ağrı ile idrar yapma enfeksiyon belirtileri olabilir' denildi.

İdrar yolu enfeksiyonlarının erken fark edilmesi, tedavi sürecini hızlandırır ve komplikasyon riskini azaltır.  Uzmanlar ise idrar yolu enfeksiyonlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. 

Uzmanlar, yaygın belirtileri hakkında şu açıklamalarda bulunuyor;”Kötü Kokulu ve Bulanık İdrar: Hoş olmayan koku fark ederseniz, dikkat edin. Sık İdrara Çıkma Hissi: Sürekli tuvalet ihtiyacı enfeksiyon belirtisi olabilir. Ateş ve Titreme: Yüksek ateş, enfeksiyonun yayıldığını gösterebilir. Yanma veya Ağrı ile İdrar Yapma: İdrar yaparken yanma, enfeksiyon belirtisidir.Bacaklarda ve Alt Karında Rahatsızlık: Alt karın veya bacaklardaki ağrıya dikkat” denildi.

Haber Merkezi

