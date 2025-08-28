İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat: Erken teşhis ve hijyenin önemi

Türkiye’de her yıl milyonlarca kişi idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Uzmanlar, özellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalığın erken fark edilmediğinde böbreklere kadar ilerleyebileceği uyarısında bulunuyor. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bulanık ve kötü kokulu idrar, kasık ya da bel ağrısı en belirgin belirtiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, enfeksiyonun tedavi edilmediğinde böbrek iltihabına yol açabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtiyor. Yetersiz su tüketimi, yanlış hijyen alışkanlıkları, uzun süreli idrar tutma ve bağışıklık sisteminin zayıflaması İYE’ye yol açabiliyor. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla görülüyor. Doktorlar, özellikle yaz aylarında sıvı tüketiminin artırılmasını, tuvalet sonrası doğru temizliğin yapılmasını, idrarın uzun süre tutulmamasını ve pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneriyor.

Uzmanlar belirtileri taşıyan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini ve belirtilerin ortaya çıkması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini öneriyor.