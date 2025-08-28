  • Haberler
  • Gündem
  • İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat: Erken teşhis ve hijyenin önemi

İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat: Erken teşhis ve hijyenin önemi

Türkiye'de her yıl milyonlarca kişi idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Uzmanlar, özellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalığın erken fark edilmediğinde böbreklere kadar ilerleyebileceği uyarısında bulunuyor.

İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat: Erken teşhis ve hijyenin önemi

Türkiye’de her yıl milyonlarca kişi idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Uzmanlar, özellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalığın erken fark edilmediğinde böbreklere kadar ilerleyebileceği uyarısında bulunuyor. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bulanık ve kötü kokulu idrar, kasık ya da bel ağrısı en belirgin belirtiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, enfeksiyonun tedavi edilmediğinde böbrek iltihabına yol açabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtiyor. Yetersiz su tüketimi, yanlış hijyen alışkanlıkları, uzun süreli idrar tutma ve bağışıklık sisteminin zayıflaması İYE’ye yol açabiliyor. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla görülüyor. Doktorlar, özellikle yaz aylarında sıvı tüketiminin artırılmasını, tuvalet sonrası doğru temizliğin yapılmasını, idrarın uzun süre tutulmamasını ve pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneriyor.

Uzmanlar belirtileri taşıyan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini ve belirtilerin ortaya çıkması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini öneriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İngilizce Yaz Kampı İle İngilizce Artık Çok Kolay!
İngilizce Yaz Kampı İle İngilizce Artık Çok Kolay!
Sultan Sazlığı: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
Sultan Sazlığı: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
Kocaelispor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
Kocaelispor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
Kayseri'de 578 bin 353 kişi sinemada film izledi
Kayseri’de 578 bin 353 kişi sinemada film izledi
Başkan Büyüksimitci, 'Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi'
Başkan Büyüksimitci, “Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi”
Kayseri Kültür Yolu Festivali: Popüler Kültür ve İsraf Etkinliği
Kayseri Kültür Yolu Festivali: Popüler Kültür ve İsraf Etkinliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!