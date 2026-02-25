İftar Çadırlarında Ramazan Bereketi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’da sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve hemşehrilerini aynı sofrada buluşturmak amacıyla iki ayrı noktada iftar çadırı kurdu.

İftar sofralarından biri, şehrin tarihi ve manevi simgelerinden Hunat Camii’nin yakınında kurulurken, bir diğeri ise Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde vatandaşları ağırlıyor. Kurulan gönül sofralarında ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Kayserililer, sıcak çorba ve yemeklerini gönül rahatlığıyla paylaşmanın huzurunu yaşıyor.

Ramazan boyunca her akşam yüzlerce vatandaşın buluştuğu gönül sofraları, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın bereketinin hissedildiği bir atmosfer oluşturuyor. Aynı sofrada edilen dualar, yapılan sohbetler ve paylaşılan lokmalar, şehrin sosyal dokusunu güçlendiriyor.

Vatandaştan Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

İftar çadırlarında bir araya gelen vatandaşlar, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve belediye ekibine teşekkür etti. Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getiren Kayserililer, Büyükşehir’in her yıl artan sosyal destek çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gönül sofralarını açık tutarak dayanışma ruhunu büyütmeyi ve paylaşmanın bereketini şehrin dört bir yanına yaymayı sürdürecek.