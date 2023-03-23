İftar duası ve anlamı nedir?

Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. 29 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar iftar duasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki iftar duası nasıl yapılır, anlamı nedir? Detaylar haberimizde… 

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  • 23.03.2023 10:28
  • Güncelleme: 23.03.2023 10:28
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İftar duası ve anlamı nedir?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına girdik. Oruç ibadetinin gerçekleştiği bu ayda Müslümanlar 29 gün boyuncu açlık ve susuzluğa tahammül ederek oruç tutacak. İlk sahura bu gece kalkılırken akşam ezanıyla birlikte de iftarlar yapılacak. Bugün Kayseri için iftar saati ise 18.59. 

İFTAR DUASI

Oruçlarını dua ile açmak isteyen Müslümanlar da iftar duasını araştırmaya başladı. 
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

1ha

Kayseri Gündem
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