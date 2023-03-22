İftar Sofrası, Muhabbet Çay Bahçesi ve B.Şehir Yemekhanesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel olarak verdiği iftar sofralarını bu yıl Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi'nde kuracak. Büyükşehir ayrıca deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta da depremzede vatandaşların Ramazan ayında huzurlu ve rahat bir şekilde iftarlarını yapabilmeleri için iftar sofrası kuracak.

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  • 22.03.2023 15:24
  • Güncelleme: 22.03.2023 15:35
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İftar Sofrası, Muhabbet Çay Bahçesi ve B.Şehir Yemekhanesi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel olarak verdiği iftar sofralarını bu yıl Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde kuracak. Büyükşehir ayrıca deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta da depremzede vatandaşların Ramazan ayında huzurlu ve rahat bir şekilde iftarlarını yapabilmeleri için iftar sofrası kuracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bu yıl Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarını Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde kuracak. Kuracağı iftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda iftar buluşmalarını geleneksel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya bu yıl da devam edecek.

Deprem bölgesine de iftar sofraları kuracak

Öte yandan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta iftar için sofrası kuracak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlarla Ramazan Ayı boyunca iftar sofrasını da paylaşacak. Büyükşehir, depremzede vatandaşların Ramazan Ayı’nda huzurlu ve rahat bir şekilde iftarlarını yapabilmeleri için gayretlerini sürdürecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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