İftardan sonra çay yerine bu bitkileri için

Kayseri'de aktarcılık yapan Muhammet Hanzala Altun, vatandaşlara iftar sonrası meydana gelen şişkinlikler hakkında önerilerde bulunarak, 'Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler' dedi.

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  • 03.04.2023 11:33
  • Güncelleme: 03.04.2023 11:40
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İftardan sonra çay yerine bu bitkileri için
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de aktarcılık yapan Muhammet Hanzala Altun, vatandaşlara iftar sonrası meydana gelen şişkinlikler hakkında önerilerde bulunarak, “Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler” dedi.

Ramazanda insanların düzenli sıvı alamadıkları ve akşam iftarda yemeğe çok yüklendikleri için kabızlık ve gaz sorunları yaşadıklarını söyleyen Muhammet Hanzala Altun, “Bunun için bizim tavsiyemiz, rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki bitkileridir. Biz bağırsakları rahatlatıcı ürünleri vatandaşlarımıza öneriyoruz. Bu saydığım bitkiler içerisinde rezene, anason ve kişniş midede ve bağırsakta bulunan gazları alır. Açlık otu, sinameki ve papatya da bağırsakları çalıştırır. Vatandaşlarımız yemekten sonra çay yerine rezene ve anason demleyebilirler. Ürünleri fiyatları 100 gramı 20-30 TL arasında değişiyor. Zaten bu ürünler hafif olduğu için grama çok fazla giriyor. Bir kişi 100’er gram alsa kendisine bir Ramazan boyunca yeter” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki bitkilerini her gün değil 2-3 günde bir kere içmeleri gerektiğini dile getiren Altun, “Bu ürünleri vatandaşlarımız karıştırarak içerse daha iyi olur. Bu ürünleri karıştırarak, 2-3 güne bir içerlerse bağırsakları normal orantıda çalıştırır. Ancak her gün içerlerse bu kez bağırsaklarını daha çok bozarlar. Vatandaşlarımızı biraz daha fazla sıvı tüketmeleri yönünde uyarıyoruz. Yemeğe sıvı yiyeceklerle başlamalarını daha sonra ana yemeklere geçmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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