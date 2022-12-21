İGF'ye Sivas'tan 5 isim

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanlığına Osman Hakan Kiracı seçildi. Yönetimde Sivas'tan aralarında İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat'ın da bulunduğu 5 isim yer aldı.

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  • 21.12.2022 00:15
  • Güncelleme: 21.12.2022 00:15
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İGF'ye Sivas'tan 5 isim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanlığına Osman Hakan Kiracı seçildi. Yönetimde Sivas’tan aralarında İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat’ın da bulunduğu 5 isim yer aldı.

Orta Anadolu’daki 12 Gazeteciler Cemiyetinin oluşturduğu İç Anadolu Gazeteciler Federasyonunun (İGF) genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni başkan, yönetim kurulu ile federasyon organlarında görev alan gazeteciler belirlendi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan’ın yönettiği genel kurul toplantısında İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanlığına Osman Hakan Kiracı seçildi.

Sivas’tan 5 isim yer aldı

Duayen gazeteci Osman Hakan Kiracı başkanlığındaki federasyonun yönetiminde ve diğer organlarında Sivas’tan beş isim yer aldı. Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan yönetim kurulu üyeliğine, İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat denetleme kurulu üyeliğine, duayen gazeteci Sirer Doğan onur kurulu üyeliğine, Demirören Haber Ajansı Sivas Büro Şefi Eraydın Aytekin yönetim kurulu yedek üyeliğine ve Anadolu Ajansı Sivas Muhabiri Halife Yalçınkaya konfederasyon delegeliğine seçildi.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Osman Hakan Kiracı konuşmasında, “İGF olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en güçlü yerel medya çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile birlikte Anadolu basınının sorunlarının çözümü için gerekli çalışmalarımızı yoğun bir gayretle sürdüreceğiz.” dedi.

İHA

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