İHA'nın arşivinden Kayseri'de 15 Temmuz

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçerken, o kara gecede Kayseri’de yaşanan olaylar İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) arşivinden yeniden can buldu.

15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Türk milleti sokaklara akın ederken, 251 kişi şehit olurken, 2 bin 734 kişi de gazi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘milletimi şehirlerin meydanlarına davet ediyorum’ çağrısına uyan binlerce Kayserili de, Cumhuriyet Meydanını doldurdu. İHA tarafından 15 Temmuz 2016’da yaşanılan hain darbe girişiminin başladığı andan itibaren 4 gün içerisinde servis edilen önemli haberler şu şekilde:

Kayseri’de vatandaş darbe girişimine karşı sokağa döküldü

Kayseri’de vatandaşlar darbe girişimine karşı sokağa döküldü. Valilik önünde toplanan vatandaşlar, "Asker kışlaya" sloganları attı.

Kayseri’de vatandaşlar darbe girişimine karşı Valilik önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan Cumhuriyet Meydanı’nda "Devlet bizimdir bizim kalacak", "Asker kışlaya" sloganları atan vatandaşlar polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Valilik makamında kısa bir toplantı yaptı ve makamdan ayrıldı. Vali Süleyman Kamçı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın Valilik çıkışı esnasında vatandaşlar slogan atarak harekete geçti. Kayserili vatandaşlar Valilik önünde toplanmaya devam ediyor.

Elitaş: “Bu millette demokrasi aşkı oldukça kimse darbe yapamaz”

Saat 03.00 sularında parti otobüsü üzerinden meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Mustafa Elitaş, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi vekillerinin Meclis’te darbe girişimine karşı bir araya geldiklerini söyledi. 14.00’da tüm milletvekillerinin katılımı ile Meclis’te toplantı düzenleneceğini belirten Elitaş, “Görevimiz, Türkiye’de her şey sakinleşene, demokrasi tekrar hayata geçirilene kadar darbecileri ensesinden yakalayıp cezasını vermektir. Bu millet var oldukça, bu millette bu demokrasi aşkı oldukça hiç kimse bu memlekette darbe yapamaz. Böyle bir milletin evladı olduğum, sizlerin kardeşi olduğum, beni Türk yarattığı için Allah’a hamd olsun.” diye konuştu.

Sık sık sloganlarla sözü kesilen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kalkışma dün gece saat 20.30 civarında oldu. Çünkü millet uyurken biz istediğimiz yeri ele geçiririz dediler. Ama bu millet ayakta. Bu millet iradesini elinden alanlara imkan ve irade vermez. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bomba atmışlar, milletvekili arkadaşlarımız orada, artık bunların gözleri dönmüş. Biz, yarın milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarına yazdığı ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletin’ demek için, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet demek için Ankara’da olacağız, ister tankla, ister topla gelsinler. Onun için sabaha kadar, gün ışıyana kadar, darbecilerin uykusu gelene kadar biz burada dimdik ayaktayız.”

Elitaş’ın açıklamasının ardından vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını dinledi.

Dönemin valisi Süleyman Kamçı sabah namazının ardından konuştu

Sabah namazının kılınmasından önce vatandaşlara hitaben Bürüngüz Camii önünde konuşan Vali Süleyman Kamçı, “Bu vatan hainliğidir. Vatan hainliğine karşı tek yumruğuz. Askerimiz, savcımız, polisimiz, MİT’imiz burada. İşte memleketimiz bu. Demokrasi güzel bir yönetim. Askerimizle polisimizle savcımızla, hakimimizle hepimiz tek yüreğiz. Hepimiz sizlerle beraberiz" diye konuştu. Kayserililere ilgi ve alakaları için teşekkür eden Vali Kamçı, daha sonra, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi’nde binlerce vatandaşla sabah namazında saf tuttu. Namazın ardından, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindekiler halkı selamladı ve Valilik makamına geçti.

Polise satır çektiği iddia edilen bir kişiyi linç edilmekten polis kurtardı

Kayseri’de darbe girişimini protesto etmek için kent meydanında güvenlik önlemi alan polislere satır çektiği iddia edilen bir kişi, linç edilmekten son anda kurtarıldı.

Kayseri’de darbe girişimini protesto etmek için dün gece saatlerinden beri kent meydanında bulunan vatandaşlar için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğle saatlerinde Valilik Hizmet Binası ara yolda güvenlik önlemi alan polis ekiplerine M.Ç. (20) elindeki satırla polislere saldırmak için beklediği iddia edildi. Vatandaşlar tarafından fark edilen M.Ç., burada linç edilmek istendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan M.Ç., polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

M.Ç., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Bakan Özhaseki Kayseri’ye geldi, vatandaşlara seslendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Valilik binası önünde hemşehrilerine seslenerek, dün gece tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Özhaseki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepimizin bildiği gibi dün gece tarihi bir gün yaşadık. Bunu unutmayacağız. Daha önce de milli iradeyi yok etmek isteyen, sizlere dayanmadan demokratik yollarla mücadele etmeden başka türlü yollarla adi grup bir kez daha şansını denemek istedi. Üç saat sonra Meclis’ten toplandık. İki saat sonra da Bakanlar Kurulu’nda toplantımız olacak büyük ihtimalle. İsteklerinizi dile getireceğim.”

“Cezasız kalmayacaklar”

Bunu yapanların cezasız kalmayacağını belirten Özhaseki, “Bu kötülüğü Türkiye’ye yapanlar ve insanların canına kastedenlerin elbette cezası olacak. Sevgili kardeşlerim bir tarihte çocuklarımızı teslim edelim, bunlar iyi işler yapıyor diyerek zekatımızı verdiğimiz bunların gerçek yüzünü gördük. Hala bu zamandan sonra onlara sempatik bakan varsa Allah onların gözlerini açsın. Onların ya mecnun ya da vatan haini. Siz hemşehrilerime teşekkür ettiğim gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Sizler geleceğimize, bu ülkenin geleceğine sahip çıktınız. En başta da Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımızın özel ve çalışma hayatını bilen biri olarak konuşuyorum, neredeyse 20 saat bayrak, vatan için çalışan bir insandır. Onu buna rağmen kaldığı otelden ayrıldıktan sonra öldürmeye kalkıştılar. Buna rağmen bunlara karşı dik duruşu sergiledi. Siz sahip çıktığınız için biz sahip çıkıyoruz. Bizim ikinci pasaportumuz yok, yüzde yüz yerli ve milli insanlarız. Bir tek güvencemiz var o da Allah. Allah hepinize ailenizle huzur versin” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de 14 hakim ve savcı gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kayseri Adliyesi ve bazı ilçe adliyelerinde çalışma yapıldığı öğrenildi. FETÖ/PDY içerisinde olduğu belirlenen 14 hakim ve savcının bu gün yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Diğer hakim ve savcıların da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Demokrasi şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanını dolduran on binlerce kişi, demokrasi şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

15 Temmuz’daki darbe girişimini engellemek isteyen polis, asker ve sivil şehitler için kılınacak cenaze namazına katılan on binlerce vatandaş, Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu. Demokrasi şehitleri için kılınan cenaze namazına; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Gözaltına alınan 39 asker sağlık kontrolünde

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından gözaltılara devam ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde Malatya’da düzenlenen operasyonda 39 havacı asker yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerler, soruşturmayı yürütecek olan Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kayseri’ye getirildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilen 39 asker, sorgularının yapılması için soruşturmayı yürütecek olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Garnizon komutanı gözaltına alındı

Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İ.Y başlatılan operasyonlar çerçevesinde Boğazköprü girişinde gözaltına alındı.

Şehit Kübra Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nin bombalanması şehit olan özel harekat komiser yardımcısı 23 yaşındaki Kübra Doğanay Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi. Yeşilhisar ilçesindeki cenaze namazı öncesinde Vali Süleyman Kamçı şehidin annesi Hikmet ve kardeşleri Şerife ve Ayşe Doğanay’a baş sağlığı diledi. Namazdan önce anne Hikmet Doğanay, kızının tabutuna sarılarak fotoğrafına baktı ve gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri de tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazına AK Parti Milletvekilleri, Belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kübra Doğanay’ın naaşı İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Cennet Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nin bombalanması şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Cennet Yiğit’in cenaze namazı Kayseri’nin Bünyan ilçesi Merkez Bayramlı Camii’nde kılındı. Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, sözlüsü Ali Bilgin ile birlikte silah arkadaşları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in naaşı, Bünyan ilçesinde bulunan şehitliğe defnedildi.