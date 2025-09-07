İHH Arama Kurtarma Ekibi 'Gazze Özgürlük Flosu' için Kişiyle Zirvede

  • Haberler
İHH Kayseri Arama ve Kurtarma Ekibi 22 kişiyle İç Anadolu'nun en yükek dağı olan Erciyes'in zirvesine tırmanış yaptılar.

İHH arama kurtarma ekibi İç Anadolu!nun en yüksek, Türkiye’nin 5.yüksek dağı olan ve 3917m yüksekliğindeki  Erciyes dağı zirve tırmanışı yapıldı. 

İHH Ekibi, yaptıkları bu zirve tırmanışını

İHH Ekip Lideri Ahmet Aydan Bekar, ‘onlara destek olduğumuzu her zaman her yerde göstermeye devam edeceğiz’ şeklinde konuştu.

 

