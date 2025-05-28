İHH Arama Kurtarma Ekibi, Yabancı Öğrencilerle Doğa Kampı Düzenledi
İHH Arama Kurtarma ekibi, Kayseri'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle birlikte Kayseri'nin Yahyalı Aladağlar Hacer ormanlarında iki günlük bir kamp etkinliği gerçekleştirdi.
Fas, Libya, Tunus, Filistin, Afganistan, Suriye, Irak ve Endonezya'dan gelip şehrimizde öğrenimine devam eden 19 öğrenci, kamp süresince çeşitli eğitimler aldı.
Kamp programında ip düğümleri, malzeme tanıtımı, kampçılık ve dağcılık konularında bilgi verilirken, doğa yürüyüşleri ve oyunlar da düzenlendi. Etkinliğin ardından katılımcılar, Kapuzbaşı ve Yeşilköy şelalelerini ziyaret ederek doğanın tadını çıkardılar. Gençler, bu deneyimden son derece memnun kaldıklarını belirttiler.