İHH Arama Kurtarma Ekipleri 5. Ulusal Afet Tatbikatı'nı Başarıyla Gerçekleştirdi

Türkiye'nin en büyük arama kurtarma etkinliği olan bu tatbikat, kentsel alanlar, doğa ve su ortamlarında arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, psikososyal destek, ayni bağış-depo, beslenme ve lojistik ekiplerinin katkılarıyla zenginleştirildi. Geniş bir kapsamda gerçekleştirilen bu tatbikat, afet anında hızlı ve etkili müdahale için önemli bir deneyim sağladı.

Kayseri'den de katılan ekipler, yangın, suda ve karada arama kurtarma gibi farklı senaryolarla hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak, tatbikatı başarıyla tamamladılar. Bu tür organizasyonlar, toplumun afetlere karşı dayanıklılığını artırmak adına büyük bir değer taşımaktadır.