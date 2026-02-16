İHH'dan Umut İyileştirir Projesi: Hastalara Çok Yönlü Destek

  • Haberler
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, 'Umut İyileştirir Projesi' ile tedavi sürecindeki hastalar ve ailelerine kapsamlı bir destek sunuyor. Proje, ihtiyaç sahiplerine yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi destek de sağlamayı amaçlıyor.

Projenin Faaliyetleri

Proje kapsamında belirlenen hastalara yönelik çeşitli destek faaliyetleri düzenleniyor. Bu faaliyetler arasında:

- Tedavi Süreci Takibi: Hastaların sağlık süreçleri yakından izleniyor.
- Hijyen ve Medikal Destek: Temel hijyen ihtiyaçları ve medikal malzemeler sağlanıyor.
- Sosyal Yardım Yönlendirmeleri: Aileler, sosyal yardımlara yönlendiriliyor.
- Temel İhtiyaç Destekleri: İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve diğer temel ihtiyaçlar temin ediliyor.

Proje, özellikle uzun süreli tedavi gören bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak desteklenmesini öncelikli hedef olarak belirliyor. Yapılan saha çalışmaları ve birebir tespitler sayesinde desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bildiriliyor.

Koordinatörden Açıklama

Kayseri İHH Umut İyileştirir Proje Koordinatörü Tanay Yüktaş, projenin amacını şu şekilde ifade etti: “Umut iyileştirir anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız sadece maddi destek sağlamak değil, hastalarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Desteklerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Gelecek Hedefleri

“Umut İyileştirir Projesi”, ihtiyaç sahibi hastaların yalnız olmadığını hissettirmeyi ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Projenin önümüzdeki dönemde daha fazla aileye ulaşarak destek sağlamaya devam edeceği belirtiliyor. Bu sayede, zor bir dönemden geçen bireylerin yanında olmayı sürdürecekler.

