İHH ekibi, Kentsel Dönüşüm alanındaki enkazda gönüllülere eğitim veriyor

 İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Gülsan İnşaat'ın Talas bölgesindeki kentsel dönüşüm alanında yapılan tatbikatlarda makineler kullanıldı ve enkazdan yaralı çıkarılarak afet bölgelerinde çalışma sağlamak isteyen gönüllülere eğitimler verdi. 

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  • 21.05.2023 15:13
  • Güncelleme: 21.05.2023 15:14
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İHH ekibi, Kentsel Dönüşüm alanındaki enkazda gönüllülere eğitim veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de yaşanabilecek afetlere karşı kurum ve kuruluşlarda gönüllü olarak faaliyet göstermek için yer almak isteyen vatandaşlara eğitimler veriliyor. İHH ekibi tarafından Kayseri’de Gülsan İnşaat’ın kentsel dönüşüm bölgesindeki yıkılacak yapılarda gönüllülere teorik eğitimler veriliyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Gönüllü Eğitmeni Fatih Duyar, KAT 1 eğitimi (Kentsel Arama Kurtarma) kapsamında gönüllülerle bir araya geldiklerini ve eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Duyar, “İHH Arama Kurtarma olarak Türkiye’deki tüm afetlere karşı hem kendimiz hem ekiplerimiz gönüllü olarak faaliyet yürütüyoruz. Kahramanmaraş’ta yaşamış olduğumuz depremden dolayı bize başvuran gönüllü arkadaşlarımız oldu. Bu yüzden hızlı bir şekilde eğitimlere başladık. Bugün Kentsel Arama Kurtarma eğitimimizin 1. Seviyesinde başlangıç seviyesi olmak üzere KAT1 olarak geçen eğitimini gerçekleştiriyoruz. Buraya Nevşehir’den gönüllü arkadaşlarımız da geldi. Cuma günü başlayan eğitimimiz bugün sona erecek. Biz ilk olarak makine kullanımı, afet durumunda neler yapmaları gerektiği gibi teorik eğitim veriyoruz. Daha sonrasında ise pratik eğitim yapıyoruz. Bu eğitimimiz 5 modülden oluşuyor. KAT1 seviyesini tamamlayan arkadaşlarımız KAT2 eğitimine geçtiğinde bir önceki aldığı eğitimi uygulayarak KAT2’de verdiğimiz tamamlayıcı eğitimlere geçiş yapacaklar. Senaryo gereği enkazda canlı birini bulduk, birebir makinelerimizin hepsini kullandık ve içeriden yaralı çıkardık. Kentsel dönüşümde olan enkazda çalışmalar bizim için daha verimli oluyor. Bundan dolayı Kayseri’de Gülsan İnşaat’ın bize vermiş olduğu bu alan için, desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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