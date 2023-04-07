İHH Kayseri'de bin yetim çocuğa ulaşıyor

2013 yılından beri her yıl Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan ayının 15. günü bu senede coşkuyla kutlandı.

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  • 07.04.2023 11:37
  • Güncelleme: 07.04.2023 15:47
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İHH Kayseri'de bin yetim çocuğa ulaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2013 yılından beri her yıl Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan ayının 15. günü bu senede coşkuyla kutlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın gayretleri ile 2013 yılından itibaren Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan ayının 15. günü bu senede coşkuyla kutlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri İHH Şube Başkanı Ali Mazıcıoğlu, "İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı ile ortak çalışmaları sonucunda 2013 yılından beri Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu sene 10. Dünya Yetimler Günümüzü kutlamış oluyoruz. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla bütün il ve ilçelerde bugün farklı etkinlikler kutlanmaktadır” dedi.

Dünya üzerinde milyonlarca yetim bulunduğunu belirten İHH Yetim Birimi Sorumlusu Seval Çağlar, “Savaş, doğal afetler, kıtlık ve hastalıklar gibi sebeplerle her yıl milyonlarca çocuk yetim kalmakta. İHH olarak dünya üzerinde farklı ülke ve bölgelerde yaklaşık 133 bin yetim çocuğumuza bağışçılarımızın destekleriyle ulaşıyor ve dünyayı onlar için daha yaşanılır kılmak için çalışıyoruz. Şehrimiz Kayseri’de de yaklaşık bin yetim çocuğumuza bu çalışmalar çerçevesinde ulaşıyoruz. Bu çocuklarımızın varlığı bizler için bir bereket ve rahmet vesilesidir” şeklinde konuştu.

Kayseri İHH’nın yetimlere ayni ve nakdi yardımlar yaptığını belirten Çağlar, “Yapılan tespit çalışmaları sonrasında çocuklarımıza ve annelerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Bu yardımların yanı sıra eğitim çalışmaları, psiko-sosyal destek çalışmaları, sosyal etkinlikler gibi çalışmalar ile çocuklarımızın ve annelerinin hayatın her aşamasında yanında olmak için çabalıyoruz. Amacımızı çocuklarımızın iyi birer insan olarak yetişmelerine katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

2023 yılı 15 Ramazan Dünya Yetimler Gününde yetim çocuklara yönelik programlardan bahseden Çağlar, “Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Melikgazi, Talas ve Kocasinan Belediyelerimiz ile birlikte bugün çocuklarımızı ve annelerimizi iftar programlarında ağırlayıp onlara hediyeler vereceğiz. Bu çalışmalarda bizden desteklerini esirgemeyen belediyelerimize müteşekkiriz” diye konuştu.

İHA

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