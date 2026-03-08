  • Haberler
  • Gündem
  • İHH Kayseri'den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı

İHH Kayseri'den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı

İHH Kayseri 40 kişiden oluşan ekip ile Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu. Ekip başkanı Ahmet Aydan Bekar, 'Bir damla kanın bir hayata umut olduğu bilinciyle yapılan bu anlamlı bağış, iyiliğin ve kardeşliğin en güzel göstergesi oldu' dedi.

İHH Kayseri'den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı

Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi 40 kişiden oluşan ekiple Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışmaya imza attı. Ekip Başkanı Ahmet Aydan Bekar, “Bir damla kanın bir hayata umut olduğu bilinciyle yapılan bu anlamlı bağış, iyiliğin ve kardeşliğin en güzel göstergesi oldu. İnsan hayatına dokunan bu gönüllü adım için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tarihçi Cingil, 'Basilya dünyanın ilk hastanesidir ve Kayseridedir'
Tarihçi Cingil, “Basilya dünyanın ilk hastanesidir ve Kayseridedir”
Develi'de maden ocağında kaza meydana geldi: 1 işçi öldü
Develi’de maden ocağında kaza meydana geldi: 1 işçi öldü
Kayseri'de kadınlardan 8 Mart yürüyüşü: 'Susmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz'
Kayseri’de kadınlardan 8 Mart yürüyüşü: “Susmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz”
Yoldaki çukurdan dolayı aracı hasar gören vatandaşın hasarından kim sorumlu?
Yoldaki çukurdan dolayı aracı hasar gören vatandaşın hasarından kim sorumlu?
Kartal Kavşağı'na ilk kazma bayram sonunda
Kartal Kavşağı'na ilk kazma bayram sonunda
Kayseri'de 500 yıllık eser gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri'de 500 yıllık eser gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!