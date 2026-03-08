İHH Kayseri'den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı

Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi 40 kişiden oluşan ekiple Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışmaya imza attı. Ekip Başkanı Ahmet Aydan Bekar, “Bir damla kanın bir hayata umut olduğu bilinciyle yapılan bu anlamlı bağış, iyiliğin ve kardeşliğin en güzel göstergesi oldu. İnsan hayatına dokunan bu gönüllü adım için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.