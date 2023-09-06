İHH Kayseri ekibi, Aksaray’da selde kaybolan 3 aylık bebek için harekete geçti

Aksaray’da sağanak yağış sonrası sel oluştu. Kayseri İHH Arama Kurtarma ekibi ise harekete geçti. Selde kaybolan 3 aylık Asel bebek için 2 dalgıç, 6 kişi ile operasyona çıkıldı. Asel bebeği arama çalışmaları ise 3 gündür sürüyor.