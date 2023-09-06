İHH Kayseri ekibi, Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık bebek için harekete geçti
Aksaray'da etkisini gösteren sağanak yağışın oluşturduğu selde kaybolan 3 aylık Asel bebek için Kayseri İHH ekibi harekete geçti.
- 06.09.2023 18:04
- Güncelleme: 06.09.2023 18:04
Aksaray’da sağanak yağış sonrası sel oluştu. Kayseri İHH Arama Kurtarma ekibi ise harekete geçti. Selde kaybolan 3 aylık Asel bebek için 2 dalgıç, 6 kişi ile operasyona çıkıldı. Asel bebeği arama çalışmaları ise 3 gündür sürüyor.
1ha
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