İHH Koordinatörü Çamdalı, 'Fakirliğin kalıcı bir hastalık olmasını istemiyoruz'

Her yıl 19 Ağustos’ta düzenlenen ‘’Dünya İnsani Yardım Günü’’ ile insani hizmetler vererek yaşamlarını riske atan yardım görevlilerine yönelik farkındalık oluşturmak ve toplumların harekete geçmesi amaçlanmaktadır. Kayseri İnsani Yardım Derneği (İHH) Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı bugünün önemine ve İHH’nin yaptığı faliyetleri vurguladı. Çamdalı, “19 Ağustos, dünya genelinde Dünya İnsani Yardım Çalışmaları Günü olarak anılıyor, kutlanıyor. Üzücüdür, insani yardım deyince akla hep savaşlar, savaş bölgeleri, yapılan çalışmalar geliyor ama insani yardım sadece savaş bölgeleriyle sınırlanabilecek bir konu değil. İnsanın her türlü ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalara insani yardım diyebiliriz. Bu yeri gelir Afrika'da bir yetimin elini tutmak olur, yeri gelir kapı komşumuzun ihtiyacını gidermek olur, yeri gelir bir savaş bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını gidermek olur. İnsani yardım çok geniş kapsamlı bir çalışma alanı. Biz de Kayseri İHH olarak, kurulduğumuz bu güne şehrimizde yaşayan insanların sorunlarını çözmeye, sonra da Kayseri'den dalga dalga ülkemize, çevre ülkelerimize, dünyanın farklı bölgelerindeki insanların sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız” ifadelerinde bulundu.



İHH’nın ilk olarak Bosna’da soykırıma uğrayan müslümanlara yardım etmek için kurulduğunu, Bosna’daki müslümanlara yardım edildikten sonra 1995 yılında İHH’nin genel merkezinin Türkiye’ye taşındığını ifade eden Çamdalı, şöyle konuştu: “İHH'nın kuruluşu 1990'lı yıllara kadar gidiyor. 90'lı yılların hemen başında, 1992 yılında Yugoslavya dağılmış ve bu dağılmadan sonra bir iç savaş başlamıştı. Yugoslavya’daki tek müslüman ülke de Bosna'ydı. Bosna'da, Avrupa'nın göbeğinde, Balkanlar’da müslümanlara yönelik çok ciddi bir soykırım uygulandı. Bu süreçte de Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkler, biz Bosna için ne yapabiliriz sorusuna cevap olarak bir insani yardım teşkilatı kuruyorlar ve bu teşkilata İHH adını veriyorlar. Bosna'daki insani yardım çalışmalarından sonra böyle bir teşkilatın gerekliliği ve daha iyi çalışmalar yapacağı fikri oluşunca, İHH genel merkezini 1995 yılında Türkiye'ye taşıyor ve yaklaşık 30 yıldır Türkiye merkezi olarak dünyanın 123 ülkesinde çalışmalar yürütüyoruz.”

‘FAKİRLİĞİN KALICI BİR HASTALIK HALİNE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ’

Yalnızca Kayseri’de değil, Gazze gibi çatışma bölgelerinde de insani yardım çalışmaları yürüttüklerini, kalkındırma projeleri ile fakirliğin kalıcı olmaması için çalışmalar yürüttülerini, arama kurtarma ekipleriyle orman yangınları ve olası deprem senaryoları için tatbikat yaptıklarını söyledi. Çamdalı, “Biz Kayseri'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz insanların bütün sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu insanların içinde yetimler, dullar, hastalar, engelliler, bakacak kimsesi kalmamış yaşlılarımız, öğrencilerimiz gibi ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz insanlar var. Kayseri dışında da dünya genelinde, çatışma bölgelerinde, Gazze gibi, Yemen gibi, Arakan gibi çatışma bölgelerinde acil insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında kalkındırma projelerimiz var. Biz fakirliğin kalıcı bir hastalık haline gelmesini istemiyoruz. İnsanlara da sürekli yardım yapmak fakirliği daha kalıcı hale getiriyor. Biz hem şehrimizde, hem ülkemizde, hem de dünyanın farklı bölgelerinde istiyoruz ki kalkındırma projeleri uygulayıp, fakirliği oluşturan sebepleri yok edelim ve insanları kendi kendine yaşayabilir hale getirelim. Bu kapsamda dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğümüz kalkındırma projelerimiz var. Kalıcı eser çalışmalarımız var. Hastaneler, okullar, camiler, insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olacak yapıları kalıcı eser projeleriyle yapıyoruz. Bunun dışında insani diplomasi bir çalışma alanımız; savaş bölgelerinde esirlerin kurtarılması. Ve belki de en çok önemsediğimiz ve en çok gündemde olan çalışma alanlarımızdan birisi de arama kurtarma. Malumunuz bir afet ülkesinde yaşıyoruz. Şu an 81 ilde arama kurtarma teşkilatlarımız yapılanmış halde. Maraş depreminde sahada yaklaşık 8 bin kişiyle çalıştık. Dün de yine Türkiye’de genel bir tatbikatta yaklaşık bin 500 gönüllümüz bir araya gelip, olası bir deprem senaryosuna hazırlık yaptı. Sadece depremle ilgili değil, suda kayıp vakaları, orman yangınları gibi afetlerde ve diğer acil durumlarda da arama kurtarma ekiplerimiz yoğun biçimde çalışıyor” şeklinde konuştu.