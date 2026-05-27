İHH'nın Kurban Organizasyonu Pakistan'da Yetimlerle Buluştu

Haripur’daki kampüste hemşirelik, diş hekimliği ve eczacılık gibi bölümlerin yer aldığı üniversite öğrencileriyle buluşan ekip, vekaleti verilen 20 kurbanı Allah’a adanmak üzere keserek çevredeki köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde de bağışlanan kurbanların kesimi ve etlerin dağıtımı devam edecek. Böylece hem yetim çocukların bulunduğu kampüs hem de çevredeki köylerde yaşayan aileler bayram bereketinden faydalanmış olacak.

Bu organizasyon, hem eğitim gören gençlere hem de bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlarken, aynı zamanda uluslararası dayanışma ve yardım kültürünü bir kez daha ön plana çıkardı.