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  • İHH Yardım Gönüllüsü Abbas, Orman Yangını Söndürme Faaliyeti Esnasında Yaralandı

İHH Yardım Gönüllüsü Abbas, Orman Yangını Söndürme Faaliyeti Esnasında Yaralandı

Kayseri'de eğitim gören Tunuslu öğrenci Bilal Abbas, Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi'yle birlikte Antakya'daki orman yangınına müdahale ederken ciddi şekilde yaralandı. Söndürme çalışmaları sırasında arasöz aracının ayağının üzerinden geçmesi sonucu Abbas'ın ayağında kırıklar ve çatlaklar oluştu.

İHH Yardım Gönüllüsü Abbas, Orman Yangını Söndürme Faaliyeti Esnasında Yaralandı

İHH Yardım Gönüllüsü olarak yangın bölgesinde görev alan Abbas, yaşadığı zorluklara rağmen moralini kaybetmedi. Ayağı alçıya alınmasına rağmen gönüllülük faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Yardım etmekten vazgeçmeyeceğim. Ayağım iyileştiğinde yine sahada olacağım,” diyerek azmini ortaya koydu.

Abbas’ın bu kararlılığı, yardımseverlik ruhunun sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Haber Merkezi

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