İHH Yardım Gönüllüsü Abbas, Orman Yangını Söndürme Faaliyeti Esnasında Yaralandı

İHH Yardım Gönüllüsü olarak yangın bölgesinde görev alan Abbas, yaşadığı zorluklara rağmen moralini kaybetmedi. Ayağı alçıya alınmasına rağmen gönüllülük faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Yardım etmekten vazgeçmeyeceğim. Ayağım iyileştiğinde yine sahada olacağım,” diyerek azmini ortaya koydu.

Abbas’ın bu kararlılığı, yardımseverlik ruhunun sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.