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Ihlamur Köprüsü'nü Şeker'e Bağlayacak Alternatif Yol Yapılıyor

Osman Kavuncu Bulvarı'na alternatif olacak ve şehrin doğu-batı yönündeki ulaşım yükünü hafifletecek yeni ana arter yapılacağını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kayseri şehir trafiğinin yükü hafifleyecek' dedi.

Ihlamur Köprüsü'nü Şeker'e Bağlayacak Alternatif Yol Yapılıyor

Osman Kavuncu Bulvarı’na alternatif olacak ve Ihlamur Köprüsü’nden başlayarak Şeker Mahallesi’ne kadar yeni bir ana arter yapılacak. Projenin yaza doğru tamamlanacağını hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri’mize yeni bir ulaşım aksı kazandırıyoruz. Ihlamur Köprüsü’nden başlayıp Şeker’e kadar uzanacak, demiryolunun hemen paralelinde, Osman Kavuncu Bulvarı’na alternatif olacak bu güzergâh; Allah nasip ederse bu yaz tamamlanacak ve Kayseri şehir trafiğinin yükünü hafifletecek. Hem yeni yolların açılmasıyla hem de imar planına uygun bir şekilde yapılaşmanın önünün açılmasıyla mahallelerimizi daha yaşanılabilir bir hâle getirme gayreti içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. 
Yeni ulaşım aksının sadece trafik yükünü azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda imar planına uygun yapılaşmanın da önünü açarak bölgeye değer katacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizi daha yaşanabilir hâle getirme gayretindeyiz. Hem ulaşım hem şehirleşme açısından örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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