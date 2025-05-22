İhracat Akademisi ile ERÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile İhracat Akademisi hayata geçirildi. Kayseri Ticaret Odası Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programla İhracat Akademisi ile Erciyes Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Programa; Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MÜSİAD Şube Başkanı Ferhat Akmermer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar; “Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artarak 86,2 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak yüzde 2,7’lik artışla 265 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı Mart ayı itibariyle ödemeler dengesi tanımlı mal ve hizmetler ihracatımız 379,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Mal ve hizmet ihracatındaki bu başarılı grafiğin katkısıyla cari açık sorununu Türk ekonomisinin gündeminden çıkarmayı başardık. İstihdam tarafında ise 2005 yılından bu yana en düşük işsizlik seviyesini yakaladık. Rakamlar da açıkça gösteriyor ki, Türk ekonomisi üretmeye, istihdam yaratmaya, ihracata; kısacası büyümeye devam ediyor. Eğitim faaliyetlerimizi daha da kurumsal ve firmalarımıza daha fazla fayda sağlayacak şekilde yürütmek amacıyla çok önemli bir adımı, “İhracat Akademisi”ni, Yükseköğretim Kurumu ile işbirliği halinde yakın bir zamanda hayata geçirdik. Bir diğer ifadeyle, üniversitelerimizin akademik gücünü, Bakanlığımızın ve ihracat ailemizin sektörel birikimi ve tecrübesiyle birleştirdik. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve bu kaynağın ihracat alanında ülkemize katma değer sağlamasını temin etmek, “İhracat Akademisi”nin ana hedeflerini oluşturuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın akademik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen “İhracat Akademisi”nin, Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde başlayan ilk dönemleri başarıyla tamamlandı. Akademi artık ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Bugün ise; üniversite ağımıza bir yenisini eklemek için bir araya geldik. Erciyes Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni paydaşımız Erciyes Üniversitesi ile birlikte yakın zamanda Kayseri’de başlayacak eğitim programlarımız, İhracat Akademisine büyük güç sağlayacak ve diğer üniversitelerimize de örnek olacak” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar Kayseri’nin ihracat sıralamasındaki yerinen gurur duyduğunu belirterek; “Katma değerli üretimi, yenilikçi yaklaşımı ve dünya pazarlarına açılma konusundaki cesaretiyle, Türkiye’nin ihracat hikâyesinde kritik bir rol oynayan Kayseri, son 22 yılda ihracatını 10 kat artışla 3,8 milyar dolar seviyesine çıkararak önemli bir başarı elde etti. 2024 yılında, Türkiye ihracat sıralamasında 11. sırada bulunan ilimiz, toplam ihracatımızdan yüzde 1,4 pay almış ve bunu gururla ifade etmek istiyorum yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verdi. Bu dış ticaret fazlası, tam da Kayseri’ye Kayserililere yakışır bir tabloyu ortaya koymaktadır. Kayseri; yurt dışından aldığından daha fazlasını yurt dışına satmış hem kendisi kazanmış hem de ülkemize kazandırdı. Kayseri özelinde Marka ve TURQUALITY Desteğimizden yararlanan 7, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğinden faydalanan 9 firmamız bulunuyor. Yine Kayseri ilimize yönelik 3’ü aktif olmak üzere 10 UR-GE projemiz mevcut. Ayrıca, Kayseri merkezli 2 firmamız Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik projelerini başarıyla tamamlayarak küresel alıcıların tedarik ağlarına katılım sağlamış ve ihracat süreçlerine başlamışlardır” diye konuştu.

REKTÖR ALTUN: “İHRACAT AKADEMİSİ PROJESİNİ İMZALAYAN 3’ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİZ”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun ise ERÜ’nün projeyi imzalayan 3’üncü üniversite olduğunu belirterek; “Marmara ve Ankara Üniversitesi'nden sonra bu protokolü imzalayacak olan 3. üniversite olmamız bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Özellikle ihracat akademisi boyutlarında üniversitenin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ve bu birlikteliğin ülkemize, başta şehrimize, ülkemize tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyor ve temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜLSOY: ’İHRACAT AKADEMİSİ BÜYÜK BİR FIRSAT SUNACAK’

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak şunları söyledi; “Bu çabalarımız, bugün burada temelleri atılan İhracat Akademisi iş birliğiyle daha da güçlenecektir. Gençlerimize ve iş dünyamıza uluslararası ticaretin gerekliliklerini kazandırmak açısından İhracat akademisinin büyük bir fırsat sunacağına inanıyoruz. Kayseri’den yetişen gençlerimiz, küresel ticaretin dilini konuşabilecek, yeni pazarlara daha donanımlı adımlarla yönelebilecektir. Kayseri iş dünyası olarak biz de bu projeyi sahiplenerek, ihracat yapan firma sayımızı artırmaya, yeni ihracatçılar kazandırmaya kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, bu önemli projede emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımıza, Yükseköğretim Kurulumuza, Erciyes Üniversitemize ve İhracat Akademisi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye bu vizyoner projeyi hayata geçirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum.”