'İhracat oranlarımız ülkece çok düşmüş durumda'

İnovder Genel Başkan Yardımcısı, Güçteks Mensucat ve Kaytela Tekstil Yönetim Kurulu üyesi Dündar Öz, tekstil sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Döviz kurunda yaşanan değişimlerin tekstil sektöründeki etkilerine değinen Dündar Öz, “Kayseri'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Güçteks Mensucat ve Kaytela Tekstil, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Boston Group Yönetim Kurulu üyesiyim. İnovder İş İnsanları Derneği'nde de kurucu üye, şu anda da Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Ticaret Odası'nda da Tekstil Komitesi Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Yıllardır dede mesleğimiz olan tekstil sektöründe kalite ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hâlihazırda tela hattımıza, ikinci bir hattı kurmayı planlamaktayız. Baskı makinemizde da yeni teknolojilerimizle birlikte üretim kapasitemizi iki katına, hatta iki buçuk katına çıkarmayı hedeflemekteyiz. Tekstil sektörü, ülkemiz ekonomisi ve ihracatı bakımından çok önemli bir konuma sahipti. Yaklaşık son 20 yıl içerisinde Orta Doğu'da ve Avrupa'da tekstil konusunda ülkemiz bayağı söz sahibiydi. Fakat son yıllardaki sanayiciye ve üreticiye olan desteklerin bir tık azalması ve en önemli konu olan döviz kurlarındaki baskılayıcı sistemden kaynaklı, ihracat oranlarımız hem bizim hem de ülkece çok düşmüş bulunmakta. Tekstil sektöründeki yatırımcılar, yatırımlarını hep yurt dışına kaydırmakta. Fas, Mısır ve benzeri ülkelerde yeni tekstil makineleri alıp yatırımlarını o ülkelerde devam ettirmekte. Bu da tabii maliyetten kaynaklı ve döviz kurundan kaynaklı bir sorun. Sanayiciye verilecek desteklerin arttırılması ve düşük döviz kuru anlayışının düzeltilmesiyle birlikte bu yatırımların Türkiye'de kalmasını temenni etmekteyiz. Bu süreçte biz üretim kalitemizi arttırmaya, teknolojiyi daha verimli kullanmaya ve uluslararası pazardaki yerimizi korumaya odaklanıyoruz. Öncelikle ‘Nonwoven’ dediğimiz, yani dokumasız yüzey, tela imalatında yenilikçi, uzun ömürlü ve yüksek standartlı ürünler üretmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

İnovder’in faaliyetlerinden ve katkılarından söz eden Dündar Öz, “İnovder'de kurucu üye ve şu anda Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. İnovder, Kayseri için gerçekten çok iyi bir değer, kaliteli bir değer. İnovder'de bu bahsettiğim ihracat ve sürdürülebilirlikler ile alakalı birçok çalışmalarımız mevcut. ‘İnoBusiness’ programlarımız mevcut. Eğitim alanında eğitim faaliyetlerimiz mevcut. Derneğimiz, şehrimizin girişimcilik kültürünü geliştirmeyi, iş dünyasını güçlendirmeyi ve firmaların ihracat potansiyelini arttırmayı amaçlayan projeler üretmekte. ‘İnochair’ markası da bunun bir örneği. İnochair'de tamamen ihracat odaklı derneğimize bağlı bir firma. Amacımız, ülkemizin ve Kayseri'mizin üretim gücünü uluslararası piyasada öne çıkarmak ve görünür hâle getirmek. İnovder'e bu konuda teşekkür ederim. Genç girişimcilere tavsiyem de muhakkak İnovder'le bir kontak kursunlar” ifadelerini kullandı.