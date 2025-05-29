İhracat Rakamları Açıklandı: Gaziantep yine Kayseri'yi 3'e Katladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Kayseri’nin Nisan ayı ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 6,35 azalarak 304 milyon 798 bin dolar seviyesine geriledi. Gaziantep'in ise Nisan ayında 777 milyon 529 bin dolarlık ihracat yaparak önceki aya göre % 9 artış gösterdi.

Kayseri’nin ilk dört aylık ithalatı ise 587 milyon 796 bin dolar olarak belirlendi. Nisan ayı ithalatı 154 milyon 662 bin dolara ulaşırken, bu rakam Mart ayına göre yüzde 23,39 oranında bir artış gösterdi. Gaziantep’in dış ticaret performansı ise Kayseri ile kıyaslandığında oldukça dikkat çekici. Gaziantep, 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği 3 milyar 253 milyon dolarlık ihracat ile bölgedeki en yüksek ihracat rakamına sahip oldu.

Kayseri’nin dış ticaret verileri, iç pazardaki daralma ve yüksek iş gücü maliyetleri gibi zorluklarla karşı karşıya kalırken, yaşadığı depreme rağmen Gaziantep’in bu dönemdeki başarıları, bölgedeki sanayi ve ihracat potansiyelinin farklılıklarını gözler önüne seriyor. İki şehir arasındaki bu fark, sanayicilerin ve ihracatçıların piyasalardaki koşullara nasıl yanıt verdiğini de ortaya koyuyor.

Dış ticaret verilerinin analiz edilmesi, her iki şehrin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından önem taşıyor. Kayseri’nin ihracatındaki artış umut verici olsa da, sanayicilerin daha uygun maliyetli kredi imkanlarına ve piyasa sorunlarının çözümüne yönelik talepleri dikkat çekiyor. Gaziantep’in güçlü performansı ise bölgedeki rekabetin artmasına neden olabilir.