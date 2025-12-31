'İhracatımız Yıllık Bazda Artmaya Devam Ediyor'

Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin ihracatının kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,38 artışla 314 milyon 776 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederken, bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Büyüksimitci, Kayseri’nin yılın ilk 11 aylık ihracatının 3 milyar 469 milyon 75 bin dolara, son 12 aylık ihracatının ise 3 milyar 805 milyon 253 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Başkan Büyüksimitci, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve artan maliyetlerin ihracatçıları zorladığına dikkat çekerek, “Bir taraftan küresel ekonomideki belirsizlikler, diğer taraftan yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen Kayseri sanayisinin üretimini sürdürmesi ve ihracatta yıllık bazda artış sağlaması son derece kıymetlidir. Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Bizler de ihracatımızı daha ileri taşımak adına var gücümüzle gayret göstermeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracat desteklerinin artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanmasının önemine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Şehrimizin üretim ve ihracat başarısında emeği olan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm iş dünyamızın yeni yılını kutluyor, yeni yılın üretimin arttığı, istikrarın güçlendiği ve ekonomimizin daha da sağlamlaştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kayseri sanayisi, birlik ve beraberlik içerisinde üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkemize değer katmaya devam edecektir” diyerek değerlendirmesini tamamladı.