İhtarı şaka sandılar, yatırım arsalarından oldular

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda yatırımcıların sözleşme kurallarına uymamaları sonucu arsaların yeniden satışa çıkarıldığını söyleyerek, 'Sözleşme kurallarına uymayan yatırımcıların uyarılara uymamaları sonucunda arsaları yeniden ihaleye çıkardık' dedi.

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  • 12.12.2022 10:25
  • Güncelleme: 12.12.2022 10:32
İhtarı şaka sandılar, yatırım arsalarından oldular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nda yatırımcıların sözleşme kurallarına uymamaları sonucu arsaların yeniden satışa çıkarıldığını söyleyerek, “Sözleşme kurallarına uymayan yatırımcıların uyarılara uymamaları sonucunda arsaları yeniden ihaleye çıkardık” dedi.

“Yatırımcılar uyarıları herhalde şaka sandılar”

Yatırımcılara nezaket kuralları içerisinde uyarıda bulunduklarını fakat şartların yerine getirilmediği dosyaların mahkemeye verildiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bizim amacımız yatırım yapmak. Bizim amacımız Erciyes’imiz de gerçekten gururumuz olan, turizmin de amiral gemisi olan Mehmet Özhaseki bakanımızın döneminde gerçekten Kayserimiz için yüz akı olan bir proje. Dünya çapında 19 tane mekanik tesisi, 40 civarında kayak pisti, 130 kilometreden fazla pist uzunluğu olan, Tekir Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı ve Develi Kapı olmak üzere 4 tane kapıyla ilgili adeta oradan oraya rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir boyut. Böyle olunca ister istemez bizim burada yatırımcıya ve yatak kapasitesine ihtiyacımız var. Bu anlayış içerisinde daha önce teşvik niyetiyle yatırımcıya davet göndermiş, gerekli ihaleler yapılarak çalışmalar yapılmış ve sonrasında da yatırımcı o an için potansiyel olarak çok fizibil görmemiş olabilir, bekleyelim görelim mantığında. Fakat sayılan arsanın şartnamesinde de 2 sene içerisinde yatırıma başlaması gibi kurallar var. Biz bundan hareketle nezaket kuralları içerisinde gerekli hatırlatmalar ve uyarılarda bulunduk. Onlara dedik ki “Bakın arkadaşlar biz yatırım yapmayanlarla ilgili tekrar bu arsaların belediyemiz tarafından yatırımcılara sunulmak üzere değerlendirilmesi boyutunda çalışma yapacağız”. Onlar herhalde biraz şaka zannettiler ama şimdi dosyalar birer birer sonuçlanmaya başladı. Biz de onları tekrar Kamu İhale Kurumu kuralları gereğince ihaleye çıkarıyor, yatırımcılarımıza sunuyoruz. Gerekli çalışmalar seyrinde gidiyor, sorun yok” dedi.

Başkan Büyükkılıç, vatandaşların konforunu artıracak çalışmalar yaparak süreci yönettiklerini söyleyerek, “Arsaların bir tanesini yakın zamanda sattık. Biz hep belediyemizin işlerine kafa yoruyoruz. Biz belediyemizi daha verimli, daha rantal, daha tasarruf anlayışı içerisinde nasıl yönetiriz sorusuna odaklanıyoruz. Buraya gelmeden önce ulaşımla ilgili brifing alıyorduk, aktarmalarla ilgili. Kayseri insanın, bizi seven, güvenen hemşehrilerimizin konforunu artırma yönünde hep gayret ve çabanın anlayışı sahibiyiz. Ben şu anda tam sayı vermiş olmayayım ama süreci yönetiyoruz. Mahkemede olanlar var, sonuçlanma aşamasına gelenler var, sonuçlananlar var. Sonuçlananlardan da ihaleye çıkarıp sattıklarımız var. Rakamlarla kafa karıştırmayalım bereketi içinde inşallah diyelim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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