İhtiyaç Sahiplerine Destek: Sosyal Market Uygulaması Yeşil Mahalle'de

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında Yeşil Mahalle'de kurduğu Sosyal Market ile vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu uygulama, toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirirken, kullanılmayan eşyaların değerlendirildiği bir platform sunuyor.

Belediye yetkilileri, Sosyal Market'te bağışlanan ürünlerin, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrıldığını belirtiyor. Tadilat gerektiren eşyalar, gerekli onarımlar yapıldıktan sonra temizlenip askılara yerleştiriliyor. Bu süreç, ihtiyaç sahiplerine daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç fazlası eşyalarını bağışlamak istemeleri durumunda, belediyenin tesislerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne veya ilçe muhtarlıklarına başvurmalarının yeterli olduğunu duyurdu. Bu sayede, yardımlaşma duygusunun güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artması hedefleniyor.

Haber Merkezi

