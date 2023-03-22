İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

Talas Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda Ramazan Ayı'nda hayata geçirdiği 'Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' uygulaması bu Ramazan'da da devam ediyor.

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  • 22.03.2023 13:47
  • Güncelleme: 22.03.2023 14:11
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İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda Ramazan Ayı’nda hayata geçirdiği “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu Ramazan’da da devam ediyor.

Bu yılki ilk oruçla birlikte iftarlık yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta, engelli ve depremzedelere yine vatandaş eliyle ulaştırılacak. Uygulama çerçevesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktadan yemek servisi yapılacak.

Her gün saat 18.00’den itibaren gerçekleştirilecek “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması Ramazan Ayı boyunca devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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