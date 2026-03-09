  • Haberler
İkametinde 915 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ikametinde 915 gram kubar esrar ele geçirilen D.H. yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde D.H. isimli şahsın ikametinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca 09.03.2026 günü yapılan adli arama neticesinde;

915 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeğine ait fişek 1 adet kubar esrar öğütme aparatı ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.

Haber Merkezi

