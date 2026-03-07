İkametinde metamfetamin ele geçirilen şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ikametinde 1007 gram metamfetamin ele geçirilen Y.A. yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde  Y.A. isimli şahsın ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile 07.03.2026 günü yapılan adli araması neticesinde; 
1007 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.

