İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis

Kaza, 2 Şubat’ta saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.G. idaresindeki hafif ticari araç, mola vermek için yol kenarında durdu. Aile araçta otururken, E.G. ile kardeşi B.E.G., dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti. Bu sırada D.P. yönetimindeki otomobil, çocuklardan B.E.G. ile hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkan aile koşarak arka tarafa geçtiklerinde, B.E.G.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.E.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle D.P. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık D.P., B.E.G.’nin müşteki olan annesi ve babası ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık D.P., “Her gün vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Arkamdan araçlar geliyordu. Karşı tarafın aracın bir kısmı da sağ şeritteydi. Sonra tekrar sola kırdım ama kurtaramadım. Böyle olmasını kimse istemezdi” dedi. Müştekiler sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken ehliyetine de 2.5 yıl el konulmasına karar verdi.