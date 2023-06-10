İki aracın çarpışması sonucu maddi hasar
Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
- 10.06.2023 21:12
- Güncelleme: 10.06.2023 21:12
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Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesinde meydana geldi. Hunat Zabıta Noktası yakınlarında iki araç yolun kesiştiği noktada birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülere ilk müdahale ayakta yapıldı ve yaralı olmadığı belirtilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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