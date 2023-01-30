İki farklı fotoğrafta Cacabey Medresesi

Kırşehir'de Arkeolog Hüseyin Adıbelli tarafından 1914 tarihli yayımlanan Cacabey Medresesinin fotoğraflı ile 2023 yılında tadilattan geçirilerek ibadete açılan fotoğraf arasındaki fark görenleri şaşırttı.

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  • 30.01.2023 10:09
  • Güncelleme: 30.01.2023 10:09
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İki farklı fotoğrafta Cacabey Medresesi
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Kırşehir’de Arkeolog Hüseyin Adıbelli tarafından 1914 tarihli yayımlanan Cacabey Medresesinin fotoğraflı ile 2023 yılında tadilattan geçirilerek ibadete açılan fotoğraf arasındaki fark görenleri şaşırttı.

1914 yılında Cacabey Medresesinin batı tarafından çekilmiş olan fotoğrafta ilgi çekici kısmın ise medresenin dibine kadar gelen kerpiç duvarların olması. Restore edilen ve yeniden ibadete açılan görselde ise tarihi yapının kubbe feneri yok. Kırşehir’de devrinin fakültesi gözüyle bakılan Cacabey Medresesi 5 yıllık tadilat sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı. Yapılan tadilat çalışmalarında 2019 yılında gerçekleştirilen birinci etap ihalede yapı üzerine geçici koruma çatısı inşa edildi. Sıvalı halde bulunan kubbe raspa edildi, yapı üst örtüsünde yer alan taş kaplamalar kaldırılarak iç mekanlarda sıva raspaları gerçekleştirildi. İlmi kurulun tavsiyeleri istikametinde başlanan tadilat ve restorasyon çalışmalarında yapının alttan ve üstten su alması önlendi. Eserin üst örtüsündeki problemler tespit edilerek, güçlendirme projesi istikametinde kubbe ve tonozlar tekstil donatı ile güçlendirildi, formu bozuk kubbe tonoz yüzeylerinde taş tamamlamaları gerçekleştirildi. Ahşap pencereler ve kapılar eski fotoğraflar esas alınarak meşe keresteden yenilendi. Kuzey ve güney cephelerinde çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan eserde oluşturulan su tahliye kanal sistemiyle yapıya bitişik olan kanal sistemi uzaklaştırıldı. Cami döşemeleri ve tahrip olmuş yerden ısıtma sistemi kaldırılarak, yörenin sıcak su sistemi kullanılacak şekilde yenilendi. Elektrik tesisatı yenilenen eserin içi ve dışına aydınlatma ve ses sistemi yapılarak, cami halıları değiştirildi.

İHA

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