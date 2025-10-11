İki grup arasında bıçaklı kavga 4 kişi yaralandı

Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

