İki kardeş bir oldu, miras yüzünden ablalarını darp etti

Nevşehir'de babalarından kalan mirası ablalarına vermek istemeyen kardeşler terör estirdi. Aynı binada yaşayan 2 kardeş, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ablalarını darp etti, o anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • 30.03.2023 15:14
  • Güncelleme: 30.03.2023 15:14
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İki kardeş bir oldu, miras yüzünden ablalarını darp etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de babalarından kalan mirası ablalarına vermek istemeyen kardeşler terör estirdi. Aynı binada yaşayan 2 kardeş, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ablalarını darp etti, o anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Öğrenildiğine göre; Güzel Yurt mahallesi Şehit Ahmet Kara sokakta yaşayan Dudu Ç. babalarından kalan mirası bölüşmek istedi. Babalarından miras kalan 3 ev ve sanayi sitesinde 1 dükkanı eşit şekilde paylaşmak isteyen abla Dudu Ç.; kardeşleri Cengiz T. ve Levent T.’den ’hayır’ cevabı alınca soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre Cengiz T. ve Levent T.; kendilerini mahkemeye veren ablaları ve eniştelerini tehdit etmeye başladı.

"Olayın fitilini misafir ateşledi"

Geçtiğimiz günlerde Dudu Ç.; Cengiz T.’nin evine misafirliğe gelen Sinem A.’nın kapısının önünden geçerken el hareketi yaptığını kameradan gördü. Bunun üzerine konuşmak için Cengiz T.’nin evine giden Dudu Ç. tartışmaya başladı. Sesleri duyan kardeş Levent T. de tartışmaya katılarak Cengiz T. ile birlikte ablalarını darp etmeye başladı. Diğer komşuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dudu Ç., Levent ve Cengiz T. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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