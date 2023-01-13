İki kardeşi trafik kazası ayırdı

Olay, Talas ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Komando Caddesi üzerinde meydana geldi. A.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan 19 yaşındaki A.G., ve 12 yaşındaki kız kardeşi E.G., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

A.G., tedavi altına alınırken kardeşi E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.