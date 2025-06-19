İki kardeşin bıçakla yaralanıp birinin öldüğü olayın sanığının yeniden yargılanmasına başlandı

Olay, geçen yıl 13 Aralık 2023 saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada R.İ., S.D. ile kardeşi R.D.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şah damarına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kardeşi R.D. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı R.İ. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Sanık müebbet artı 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Dava dosyası istinaf tarafından yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık R.İ. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.