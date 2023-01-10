İki katlı ev alev alev yandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın görenleri korkuttu, yangın anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan F.K.’ye ait 2 katlı öğrencilerin kaldığı müstakil evde çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Yıldızeli itfaiye ekiplerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Soba bacasından çıktığı düşünülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.