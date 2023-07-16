İki katlı evinin üst katını mini müzeye dönüştürdü

Sivas'ta 30 yıl önce metal paraları biriktirerek koleksiyon yapmaya başlayan Mustafa Yıldırım, biriktirdiği 38 farklı ürünün koleksiyonu ile evini mini bir müzeye dönüştürdü.

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  • 16.07.2023 10:07
  • Güncelleme: 16.07.2023 10:07
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İki katlı evinin üst katını mini müzeye dönüştürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 30 yıl önce metal paraları biriktirerek koleksiyon yapmaya başlayan Mustafa Yıldırım, biriktirdiği 38 farklı ürünün koleksiyonu ile evini mini bir müzeye dönüştürdü.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 30 yıl önce koleksiyon yapmaya merak sararak Türkiye Cumhuriyeti metal paralarını toplamaya başladı. Daha sonra banknotların koleksiyonunu yapan Yıldırım, zaman içerisinde 38 farklı ürünün koleksiyonunu yaparak evini adeta mini bir müzeye çevirdi. İki katlı evin üst katında silahtan fotoğraf makinesine, daktilodan çevirmeli telefona kadar birçok tarihi eşyanın yer aldığı müzeyi bölgeye gelen birçok vatandaş ziyaret etti.

“Burada 38 ayrı koleksiyon bulunuyor”

Mustafa Yıldırım, müze içerisinde 38 ayrı koleksiyon olduğunu belirterek, “Koleksiyon yapmaya 1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin metal paralarını toplayarak başladım. Bazen banknot paralar buldum, daha sonra taş koleksiyonları yapmaya başladım derken bu koleksiyonların devamı da geldi. Şu an burada 38 ayrı koleksiyon bulunuyor. Bu koleksiyonların içinde gramofonlar, objeler, aydınlatma gereçleri, eski fotoğraf makineleri, telefonlar, Fransız saat ve şamdanlar gibi tam 38 ürünün koleksiyonu var” diye konuştu.

“Buraya yaklaşık 5 bin kişi geldi gitti”

Yıldırım, evini şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, “Buraya yaklaşık 5 bin kişi geldi gitti. Bunun yaklaşık 2 bine yakını üst düzey bürokratlar. Burada anı defterim var, gelen misafirlerime yazı yazdırıyorum. Şimdi bu mini müzeye yeni olarak bir at ve savaş miğferi ile Osmanlı saraylarından büyük bir ibrik var. Aldığım Osmanlı ibriğine 5 bin euro verdim” dedi.

İHA

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