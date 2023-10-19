İki kişinin öldüğü trafik kazasında sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Olay 31 Mayıs tarihinde saat 23.00’de Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.D. şehir merkezi istikametinde giderken yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ile B.Ç.’ye çarptı. Yaralılar olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü B.D. gözaltına alındı. Açılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık B.D., kazada yaşamını yitiren H.H.Ç. ile B.Ç.’nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları raporun eksik yazıldığını belirterek yeniden rapor istedi ve keşif istedi. Mahkeme heyeti raporu yeterli görerek keşif talebini reddetti.

MAKTÜLLERİN YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren H.H.Ç. ile B.Ç.’nin yakınları, “Ciğerimiz yanıyor. Ölenlerin biri 3 çocuk babası biri gençliğinin baharında delikanlı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dediler. Mahkeme heyeti sanığa ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine 5 ay el konuldu.