İki kişinin yanarak öldüğü kazaya karışan sanığa 6 yıl 15 gün hapis

Kaza, merkez Kocasinan İlçesi Kuzey Çevreyolu’nda 29 Temmuz’da meydana gelmişti. İ.S.’nin kullandığı TIR, Hamit B.’ye ait park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan biri araç sürücüsü Hamit B. olmak üzere 2 kişi yanarak can verdi. Tutuklanan TIR sürücüsü İ.S. hakkında ‘birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan dava açıldı.

TUTUKLU SANIK İ.S: BENİ DE ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Bugün 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İ.S., kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savuma yapan tutuklu sanık İ.S., “Pişmanım. Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı” dedi. Sanık son sözünde de “Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Ölen Hamit B’nin yakını A.B. ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Müşteki avukatı ise beyanında, “Kazadan saniyeler önce telefonla konuştuğu belirlenmiştir. Olayın gündüz olması ve fren izinin de olmaması nedeniyle telefonla meşgul olduğu aşikardır ve olası kasıt vardır” ifadelerini kullandı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, ‘Birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçuyla sanık İ.S.’ye 6 yıl 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına ve ehliyetine 1 yıl el konulmasına karar verdi.