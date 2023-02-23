İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Melikgazi'de 'gürültü' nedeniyle başlayan tartışma sonucu çıkan bıçaklı kavgaya karışan komşular R.Y., kızı G.Y. ve oğlu O.Y. ile  A.S.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanık tahliye edildi. 

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  • 23.02.2023 18:40
  • Güncelleme: 23.02.2023 18:40
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İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İddiaya göre Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi’nde 17 Kasım 2022 tarihinde geç saatlerde gürültü yapıldığı iddiasıyla komşular arasında polis şikayeti kavgası yaşandı. İki defa polisin geldiği olayın sabahında R.Y.’nin oğlu O.Y. ile A.S. bina içinde karşılaştı. Sesleri duyan R.Y. ile kızı G.Y. bina önüne indi. O.Y. ile A.S. arasındaki kavgaya O.Y.’nin babası R.Y. de katıldı. Kavgada A.S. ile O.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar hastaneye kaldırılırken O.Y., babası R.Y. ve kız kardeşi G.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Y. tutuklanırken oğlu O.Y. ile kızı G.Y. ise serbest bırakıldı. 

Şüpheli baba ve çocukları hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan A.S. hakkında ise 'yaralama' suçundan dava açıldı. 

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki tutuklu sanık R.Y., tutuksuz yargılanan oğlu O.Y. kızı G.Y. ile müşteki tutuksuz sanık A.S. hazır bulundu. 

AİLE İÇİ ŞİDDET SESLERİ DUYDUK POLİS ÇAĞIRDIK

Tutuklu sanık R.Y. mahkemede, “İlk gün gece geç saatlerde alt kattan kavga sesleri geliyordu. Polisi aradık. Bir müddet sonra tekrar sesler gelmeye başladı ikinci kez polis çağırdık. Asansörün önünde oğlumu sıkıştırmış. Seslerini duydum. Elinde bıçak vardı ben de bıçak aldım. Bina önünde önüne geçtim. Kızıma yöneldi durdurdum. Bıçak darbelerini ise kendimizi korumak için savurdum” ifadelerinde bulundu. 

Tutuksuz sanık O.Y. ise, “Suçsuzum. A.S.’nin boğazını sıktım. Çünkü, elinde bıçak vardı. Bıçağı bırakması için yaptım. Bıçağı bırakınca da başka bir şey yapmadan bıraktım. Babama 'vur baba' demedim. Ambulansı ilk arayan da babamdır" dedi. 

G.Y. de mahkemede, “Abimin bağırışlarına babam indi. Ben de evi temizliyordum temizlik materyali ile indim. Şahıs bana doğru geliyordu, babam önüne geçti. Ben ona asla vurmadım” dedi. 

A.S. ise ifadesinde, “Evde telefonla konuşurken müşteri ile tartıştım. Bir süre sonra polis geldi. Uyardı gitti. Bir müddet sonra tekrar polis geldi yine uyardı gitti. Ertesi gün akşamüzeri ailemi eve getirdim. Şahıs arabadan indi, bekliyordu. Ben de kızgınlıkla elime bıçak aldım. O.Y. bana küfür etti. Ben de elimle karşılık verdim. Bina önünde kavgaya devam ettik. Babası ile kız kardeşi geldi. Üçü birden saldırdı. Yaralandım. Hastanede kaldım şikayetçiyim” dedi. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık A.S.'nin kati raporunun aldırılmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme tutuklu sanık R.Y.'nin de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

1ha

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