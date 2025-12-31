İki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası nedeniyle açılan davaya devam edildi

Kayseri’de Kayseri–Malatya Karayolu’nda meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle dava açıldı. Duruşmada ifade veren tutuksuz sanık B.K., “Ben TIR şoförü olarak çalışıyorum. Olay günü Gaziantep’ten Çorum’a yük götürüyordum. Pınarbaşı’na geldim. Aracın takograf saati geldiği için 45-50 dakika mola verdim. Oradan çıkış yaptım. Hafif kar yağıyordu. Karatay Han civarında kar yağışı biraz daha yoğunlaştı. Ben hızımı düşürüyordum. Tipi başladı. Görüş mesafesi 40-50 metreye düştü. Hızımı daha da azalttım. Görüş mesafesi çok daha düştü. Yolda paralel duran bir karartı gördüm. Araç olduğunu anladım. Frene bastım. TIR makasladı. Karşı şeride geçmemek için manevra yaptım ama yol buzlu olduğu için duramadım. Kaza oldu. Sonra indim, hemen diğer aracın yanına gittim. Şahıslar hareketsizdi. Önde 2 kişi vardı. Vefat ettiklerini gördüm. Arka koltukta 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Arkadan bir TIR geldi, durdu. Araçta bulunan çocuğu o TIR’a bindirdik. Kaza yerinden uzaklaştık. Üzgünüm. Kasıtlı bir şey yapmadım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Benim duramama sebebim önümde reflektör ve benzeri bir uyarının olmamasıydı. Ben kaza yaptıktan sonra geriye doğru 20-30 metre koşarak araçları uyardım” dedi.

Müştekiler duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.